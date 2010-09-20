Стихійні лиха в Росії та Пакистані можуть спровокувати ріст цін на зерно - ФАО

Стихійні лиха в Росії і Пакистані можуть призвести до зростання цін у світі на продовольче зерно, не дивлячись на те, що його виробництво зараз на хорошому рівні. Таку думку висловив в опублікованому сьогодні в газеті "Хінду" інтерв'ю заступник виконавчого директора Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН /ФАО/ Лопез Та Сільва.

"Літня посуха в Росії і повінь в Пакистані, які чинять негативну дію на виробництво зернових, можуть привести до зростання цін на них і повторення тієї ж ситуації, що і в 2007-2008 рр", - сказав Та Сільва.

За його словами, "виробництво зерна у світі все ще на хорошому рівні"."Проте, якщо країни у відповідь на несприятливі кліматичні умови почнуть вводити обмеження на експорт зернових, збільшувати митні збори і удаватися до інших обмежувальних заходів, то усе це матиме дестабілізуючий вплив на ринок і приведе до інфляційних тенденцій в цінах на зерно у 2011 і 2012 рр", - підкреслив представник керівництва ФАО, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Та Сильва висловив задоволення співпрацею з Індією, яка щорічно вносить від 20 млн до 30 млн дол до фонду ФАО з забезпечення глобальної продовольчої безпеки і наданню допомоги країнам, які потребують продовольства. "Індія, зокрема, активно бере участь в програмі ФАО в Афганістані, завдяки якій отримують висококалорійну їжу 1 млн афганських школярів", - заявив він.