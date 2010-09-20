У Херсонській області збільшилося виробництво кетчупів, соусів та прянощів

У Херсонській області виробництво кетчупів, соусів і прянощів у січні-липні поточного року, порівняно з показниками за аналогічний період 2009 року, збільшилося в цілому на 18% - до 23,75 тис. тонн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, при цьому виробництво томатних кетчупів і соусів за вказаний період виросло на 26% - до 15,46 тис. т, а випуск соусів (не томатних), приправ і прянощів за той же період поточного року збільшився на 10% - до 8,3 тис. т.

Крім того, обсяг випуску томатних соусів і кетчупів, у серпні поточного року до серпня 2009 року збільшився на 27%, а до липня поточного року - на 0,7%.

У той же час випуск не томатних соусів і прянощів до серпня минулого року скоротився на 29,6%, а до показників за липень 2010 року - на 29,8%.

Всього у серпні цього року було вироблено томатних соусів і кетчупів - 2,25 тис. т, а не томатних соусів, приправ і прянощів - 0,77 тис. т.

