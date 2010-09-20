Україна буде з картоплею. Врожаю у 18 млн. тонн достатньо для країни

Незважаючи на кліматичні аномалії, яких не було в Україні останні сто тридцять років, і під час яких температура на поверхні грунту досягала сімдесяти градусів тепла, урожай картоплі буде в межах вісімнадцяти мільйонів тонн. Про це на всеукраїнській нараді з розвитку картоплярства, яка пройшла в Чернігівській області, повідомив заступник міністра аграрної політики України Іван ДЕМЧАК.

Заступник міністра зазначив, що країна у рік зазвичай споживає шість мільйонів тонн, стільки ж згодовують худобі і п`ять мільйонів залишається на насіння - усього це сімнадцять мільйонів тонн. "Проблем з картоплею для споживання не буде, а, отже, подальшого зростання цін на "другий хліб" не варто чекати", - сказав він. На думку І. ДЕМЧАКА, вище за п’ять-шість гривень за кілограм картоплі ціни не піднімуться ні за яких умов.

Він переконаний, що поліські області, зокрема Чернігівська, повинні забезпечувати картоплею усю країну через цивілізовану систему гуртових ринків. Але, як зазначали на нараді, останні десятиліття склалася тенденція, що лише три відсотки картоплі у Чернігівській області вирощують промисловим способом, інші - в особистих господарствах населення. І це є проблемою, адже сортооновлення там відбувається абияк, унаслідок цього картопля вироджується.

"Ми не задоволені сучасним станом картоплярства і хочемо відновити колишню славу Чернігівщини як картопляного краю, - сказав заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Олександр ШАНОЙЛО. Він вважає, що в області повинне відродитися промислове картоплярство, цьому може сприяти держава через систему державних закупівель для потреб збройних сил, спеціальних закладів та ін.

Довідка УНІАН. Незважаючи на спад виробництва картоплі останніми роками, Чернігівська область продовжує залишатися серед лідерів країни з виробництва "другого хліба", виробляючи 15% усієї української картоплі. Область також є єдиною в державі, де в повному об`ємі збереглася система насінництва картоплі.