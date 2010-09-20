У Херсонській області скоротився вилов риби та інших водних ресурсів

У Херсонській області вилов риби та інших водних ресурсів у січні-серпні поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротився на 30,1% - до 1,32 тис. т.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики, при цьому вилов риби у внутрішніх водоймищах області за вказаний період також скоротився до торішніх показників на 19,7% - до 0,6 тис. т.