В Україні виробництво азотних добрив виросло на 5%

Підприємства хімічної промисловості України у січні-серпні 2010 року збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 5%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, - до 1 млн. 500 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у серпні виробництво азотних добрив в Україні збільшилося на 20,8%, порівняно з липнем, і на 15,7%, порівняно з серпнем 2009 року, - до 170 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства хімічної промисловості України скоротили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 19,4%, порівняно з 2008 роком, - до 2,170 млн. тонн.