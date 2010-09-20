В Україні виробництво азотних добрив виросло на 5%
14:16, 20 вересня 2010Агро
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Підприємства хімічної промисловості України у січні-серпні 2010 року збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 5%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, - до 1 млн. 500 тис. тонн.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, у серпні виробництво азотних добрив в Україні збільшилося на 20,8%, порівняно з липнем, і на 15,7%, порівняно з серпнем 2009 року, - до 170 тис. тонн.
Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства хімічної промисловості України скоротили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 19,4%, порівняно з 2008 роком, - до 2,170 млн. тонн.
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