У Херсонській області випуск соняшникової олії у січні-серпні скоротився

У Херсонській області виробництво нерафінованої соняшникової олії в січні-серпні порівняно з аналогічним періодом 2009 року скоротилося на 12,3% - до 112,16 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

При цьому, за даними облстату, випуск олії у серпні порівняно з серпнем 2009 р. скоротився на 88,2%, а до показників липня - на 97,8% - до 0,32 тис. т.