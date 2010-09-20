В Україні імпорт міндобрив виріс у 2,4 рази

Україна у січні-липні цього року збільшила імпорт мінеральних добрив у 2,4 рази, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 246 млн. 389,1 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт мінеральних добрив скоротився на 8,1% - до 463 млн. 368,1 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна скоротила експорт мінеральних добрив, порівняно з 2008 роком, на 57% - до 857 млн. 847,7 тис. дол., імпорт - на 57,4% - до 257 млн. 345,8 тис. дол.