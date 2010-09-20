У Херсонській області виробництво молочних продуктів виросло

У Херсонській області виробництво молочних продуктів у січні-серпні порівняно з показниками за аналогічний період 2009 р. виросло в цілому на 17,35%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Херсонській області, зокрема, виробництво обробленого молока рідкого виросло за вказаний період до торішніх даних на 19,7% - до 6,8 тис. тонн.

На 18,6% в січні-серпні збільшився в області випуск кисломолочних продуктів - до 23,1 тис. тонн.

Також за вказаний період 2010 р. виробництво вершкового масла збільшилося в області на 28,4% (до 0,8 тис. тонн), а випуск жирних сирів - на 2,7% (до 11,94 тис. т).

При цьому виробництво молока рідкого в серпні 2010 року до серпня 2009 року виросло на 38,5%, а до липня поточного року - на 75,9% (до 1,9 тис. т), кисломолочних продуктів - виросло до серпня 2009 р. на 28,2%, а до липня 2010 року - на 6,9% (до 3,67 тис. т), вершкового масла - збільшилося на 4,1% і скоротилося на 25% відповідно (до 0,1 тис. т), жирних сирів - до серпня 2009 р. скоротилося на 3%, а до липня 2010 р. - на 2,9% (до 1,6 тис. т).