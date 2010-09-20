У Житомирській області відновив роботу Коростишівський спиртзавод.

Про це кореспондента УНІАН повідомив 19 вересня пізно увечері мер Коростишева Микола ЧІКОЛАЙ на святкуванні 511-ої річниці заснування міста.

За його словами, "нещодавно відновлена робота держпідприємства "Коростишівський спиртзавод".

При цьому М. ЧІКОЛАЙ уточнив, що діяльність цього підприємства була припинена більш ніж на рік.

"Якщо говорити чесно і правдиво, то його трохи не довели до банкрутства, була також спроба поміняти власника", - додав він.

Коростишівський міський голова зазначив, що "ситуація змінилася після недавньої зміни керівника заводу і керівництва Коростишівської райдержадміністрації, тепер завод став самостійною структурою, а не підлеглим Андрушівському спиртзаводу підприємством".

М. ЧІКОЛАЙ також повідомив, що зараз на заводі працює близько 100 осіб з середньою зарплатою 1 тис. 700 грн. на місяць.

Мер не назвав обсяги виробництва спиртзаводу.

Довідка УНІАН. ДП "Коростишевський спиртзавод" розташований в м. Коростишів (Житомирська обл.). Займається виробництвом спирту і лікерогорілчаних виробів.