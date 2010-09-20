У Херсонській області виробництво вина зменшилося

У Херсонській області в січні-серпні поточного року, порівняно з даними за аналогічний період 2009 р., виробництво вина скоротилося на 19,7% - до 266,6 тис. декалітрів.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області, при цьому виробництво вина в серпні поточного року, порівняно з серпнем минулого року, виросло на 55,2%, а до показників за липень поточного року - на 28,2%.

Всього в липні поточного року в регіоні було випущено 76,8 тис. декалітрів вина.