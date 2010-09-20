У Херсонській області виробництво м’ясної продукції впало на 36,4%

У Херсонській області виробництво м'ясної продукції у січні-серпні, порівняно з показниками за аналогічний період 2009 р., скоротилося на 36,4%, а випуск ковбас збільшився на 18,4%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Херсонській області, усього за вказаний період було вироблено 1,52 тис. тонн м'яса і 0,12 тис. тонн ковбас.

При цьому виробництво м'яса у серпні порівняно з серпнем 2009 р. скоротилося на 37,6%, а порівняно з липнем 2010 р. - на 2,2% (до 0,22 тис. т).

Виробництво ковбас у серпні порівняно з серпнем 2009 р. скоротилося на 6,7%, а до липня 2010 р. - на 26,3% ( до 14 т).