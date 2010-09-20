У Тернопільській області зібрано 20% цукрового буряка

У Тернопільській області прибрано 20% цукрового буряка.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час апаратної наради начальник Головного управління агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації Андрій ХОМА повідомив, що в цілому буряк викопаний на площі 10,8 тис. га, накопано 327,1 тис. т коренеплодів при середній врожайності 301,5 ц/га.

"Заготівлю цукрового буряка проводять 5 цукрових заводів з семи, які працюватимуть в поточному сезоні. На цукрові заводи надійшло 268,6 тис. т буряка, у тому числі 26,6 тис. т - за останню добу", - сказав А.ХОМА. Він також додав, що через несприятливі погодні умови і відсутність пускових об'ємів сировини, термін початку роботи ряду заводів був відкоригований.

Найбільші об'єми сировини на цей час, за даними А. ХОМИ, заготовило ТОВ "Хоростківський цукровий завод" - 150,1 тис. т, який першим в області почав заготівлю і переробку буряка. 48,4 тис. т буряка поступило на ТОВ "Борщівський цукровий завод", 49,3 тис. т - на ТОВ "Чортківський цукровий завод", 17,8 тис. т - на Збаразькому цукровому заводі, 2,9 тис. т - на Козівському цукровому заводі.

Переробку цукрового буряка вже здійснюють чотири заводи, не почав переробку лише Козівський цукровий завод через відсутність достатньої кількості сировини.

У цілому цукрозаводами області вже перероблено 153,7 тис. т цукрового буряка, залишки сировини на бурякопунктах заводів складають 114,9 тис. т. У тому числі на ТОВ "Хоростківський цукровий завод" - 41,4 тис. т, ТОВ "Борщівський цукровий завод" - 23,8 тис. т, ТОВ "Збаразький цукровий завод" - 3,1 тис. т, ТОВ "Чортківський цукровий завод" - 42,1 тис. т, ТОВ "Козівський цукровий завод" - 2,9 тис. т.

З початку сезону виробництва цукру заводи області вже виробили 10,6 тис. тонн цього продукту.