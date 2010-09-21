Держкомзем пропонує створити Фонд земель держвласності

Державний комітет України із земельних ресурсів пропонує створити Фонд земель державної власності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомзему.

Згідно з повідомленням, на виконання підпункту 2 пункту 2 Протоколу засідання Комісії з контролю за використанням і відчуженням земель оборони та інших земель державної власності під головуванням віце-прем'єр-міністра України Володимира СІВКОВИЧА від 14 липня 2010 року Держкомзем розробив і надав для узгодження міністерствам і відомствам проект Закону України "Про управління землями державної власності".

Головною метою законопроекту є підвищення ефективності управління землями державної власності для забезпечення раціонального і ефективного використання земель державної власності, оптимізації і благоустрою землекористувань органів державного управління, впровадження державної політики у сфері земельних відносин, забезпечення інтересів держави в умовах проведення земельної і економічної реформ.

Законопроект передбачає передачу функцій з розпорядження землями державної власності, внесених до Реєстру земель державної власності, спеціальній державній установі - Фонду земель державної власності, визначає правову основу діяльності і структура фонду. Зокрема, передбачається, що до компетенції Фонду земель державної власності будуть віднесені землі запасу і земельні ділянки, які знаходяться в державній власності, включені в Реєстр і надані в користування громадянам, юридичним особам і територіальним громадам. Законопроектом також передбачено, що керівними органами будуть Рада і Правління фонду.

За словами голови Держкомзему Олега КУЛИНИЧА, ухвалення законопроекту підвищить ефективність управління землями державної власності на основі чіткого визначення принципів і системи управління землями і землекористуванням державної власності. Крім того, це дозволить усунути існуючу на сьогодні значну роз'єднаність організаційно-приписних функцій з управління землями державної власності між значною кількістю органів виконавчої влади. "Саме недосконале управління є головною причиною порушення земельного законодавства при використанні земель державної власності", - додав він.