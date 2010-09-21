У Херсонській області виробництво консервованих овочів скоротилося

У Херсонській області виробництво консервованих овочів у січні-серпні поточного року, порівняно з аналогічним періодом у 2009 році, скоротилося на 26,1% - до 8,23 тис. т.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, при цьому виробництво цього виду продукції у серпні поточного року скоротилося до серпня 2009 року на 38,8%, а до липня поточного року виросло у 7,8 раза.

Всього у серпні 2010 року підприємства області виробили 5,9 тис. т консервованих овочів.