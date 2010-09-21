У пониззі Дніпра випустять понад 2 млн. риб
13:07, 21 вересня 2010Агро
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У Херсонській області здійснюють випуск молодняка риби в пониззя Дніпра і в лиман Дніпробузький.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного управління охорони природного довкілля в Херсонській області.
Згідно з повідомленням, до 10 листопада планують випустити у водоймища 2,1 млн. дволіток коропа, а також рослиноїдних риб.
Випуск риби здійснюють співробітники державної установи "Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення частикових порід риб".
Починаючи з 14 вересня, вже випущено 333,6 тис. риб.
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