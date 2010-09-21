Аваков: для стабілізації цін на продукти потрібні інтервенції з держрезерву

Голова Харківської обласної організації ВО "Батьківщина", екс-губернатор Харківської області Арсен АВАКОВ вважає, що для запобігання в регіоні підвищенню цін на продукти харчування необхідно проводити інтервенції з державного матеріального резерву України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи ситуацію з підвищенням цін на продовольство і продукти харчування в Харківській області.

За словами А. АВАКОВА, враховуючи поганий урожай і "серйозні помилки в управлінні з боку облдержадміністрації", ціни на продовольчі товари ростимуть і надалі.

При цьому він зазначив, що місцеві селяни не отримали від держави дотації і субсидії.

"Сільгоспвиробник, по суті, залишився наодинці з цією проблемою, плюс погодні умови, ми отримали один з найгірших результатів за усю історію", - зауважив А. АВАКОВ.

Єдиним виходом з ситуації А. АВАКОВ вважає введення "державного регулювання" цін і інтервенції з Держрезерву за заниженими цінами основних продуктів харчування.

"Ціни на продукти харчування, на жаль, збільшуватимуться, якщо не будуть застосовані заходи державного регулювання. Дуже небезпечна ситуація напередодні зими, і терміново треба вживати заходи. Причому не репресивні заходи, а заходи державного регулювання, тобто за рахунок державних інтервенцій з Державного резерву", - підкреслив А.АВАКОВ.

Довідка УНІАН. На споживчому ринку Харківської області в серпні найбільше подорожчали крупи (на 13,6%), овочі (на 10,0%), сигарети з фільтром (на 17,2%), молоко (на 4,8%). В цілому індекс споживчих цін в Харківській області склав 102,2%.