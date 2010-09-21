Мельник: В Україні буде вдосталь бурякового цукру

У поточному році Україна самостійно забезпечить необхідні об'єми цукру з буряка нинішнього урожаю.

Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник міністра аграрної політики Сергій МЕЛЬНИК.

За словами заступника міністра, на сьогодні, хоча прибирання цукрового буряка тільки почалося, врожайність складає 300 центнерів з гектара. Він зазначив, що цукрового буряка в поточному році планують зібрати понад 15 млн. тонн, і після переробки можна буде розраховувати на понад 2 млн. тонн цукру.

"При споживанні 1,8 млн. тонн, думаю, що проблем в країні з цукром не буде", - сказав С. Мельник.

Довідка УНІАН. У 2009 році урожай в Україні цукрового буряка склав 10 млн. тонн. Виробництво бурякового цукру з буряка урожаю 2009 року склало 1,267 млн. тонн. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюють у 2 млн. тонн.