У серпні в Криму найбільше подорожчали огірки, гречка та цитрусові, подешевшали - помідори та цибуля

У Криму в серпні цього року серед продовольчих товарів найбільше зростання цін спостерігалося на огірки закритого і відкритого грунту - на 70,5% і 69,8%, відповідно.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в АРК, ціни на крупу гречану зросли на 16,9%, цитрусові, - 13,4%, рис - 9,7%, тютюнові вироби - 8,0%, яйця - на 6,1%.

Підвищення цін також спостерігалося на масло вершкове - на 6,0%, жири тварини - 4,1%, сіль, прянощі - 3,8%, молоко - 3,2%, свинину - 3,0% яловичину - на 2,4%.

Одночасно зниження цін відмічене на помідори закритого і відкритого грунту - на 32,1% і 22,8% відповідно, цибулю ріпчасту - 26,9%, моркву - 15,7%, картоплю - на 15,5%, буряк - 13,2%, виноград - 12,1%, яблука - 8,0%, банани - на 4,3%.

В цілому ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в серпні підвищилися на 0,2%.

Серед непродовольчих товарів і послуг найбільше зросла вартість природного газу. На 5,2% підвищилися ціни на газ зріджений, на 4,0% - послуги перукарень, на 2,3% - кам'яне вугілля. Вартість послуг санаторно-курортних установ зросла на 2,1%, ресторанів - на 1,6%. Плата за проживання в готелях і пансіонатах виросла на 1,3%.

У серпні поточного року (порівняно з попереднім місяцем) ціни на споживчі товари в Автономній Республіці Крим зросли на 1,2%.