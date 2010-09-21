МФК: створення Державної аграрної страхової компанії не дасть ефекту

Створення Державної аграрної страхової компанії (ДАСК) як елементу системи агрострахування є неефективним.

Про це говориться в матеріалах проекту Міжнародної фінансової корпорації "Розвиток агрострахування в Україні", розданих сьогодні під час круглого столу на тему: "Яким буде майбутнє українського агрострахування"?.

За оцінками експертів проекту, у разі ухвалення рішення про створення ДАСК, мінімальний об'єм бюджетного фінансування компанії за умови відсутності перестраховки відповідатиме загальній страховій відповідальності у перший рік, а саме 21,3 млрд. грн. У той же час, якщо буде забезпечено перестраховку ризиків на міжнародних ринках, об'єм фінансування має дорівнювати перевищенню витрат над надходженнями, тобто 0,6 млрд. грн. При цьому вказане фінансування повинне буде надаватися не замість, а на додаток до субсидіювання.

Операційні витрати ДАСК, за оцінками експертів проекту, у разі перейняття на себе діяльності зі страхування, не можуть бути менше 15% від суми зібраних премій, тобто вони складуть не менше 300 млн. грн. на рік (ці витрати включають в страхову премію).

Крім того, витрати безпосередньо на створення і організацію роботи компанії (офіси в кожній області, устаткування і т. д.) експерти проекту оцінюють в суму близько 100 млн. грн.

В цілому, на думку експертів проекту МФК "Розвиток агрострахования в Україні", для України при створенні системи агрострахування найбільш оптимальною є політика розподілу ризиків в аграрному секторі за принципом партнерства між приватним і державним сектором, при якому приватні страхові компанії беруть на себе усі капітальні і операційні витрати, а держава виконує виключно функції контролю і підтримки сільгоспвиробників шляхом субсидіювання.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України підготувало проект концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні, який передбачає створення Державної акціонерної страхової компанії (ДАСК).

Документ пропонує створення ДАСК як самостійного державного підприємства, яке діє на принципах самофінансування і прибутковості, формування мережі страхових посередників для реалізації страхових продуктів ДАСК.