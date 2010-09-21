Мельник: Україна планує збільшити експорт цукру в Росію до 500 тис. тонн на рік

Україна в перспективі розраховує експортувати в Росію до 500 тис. тонн цукру на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник міністра аграрної політики Сергій МЕЛЬНИК.

Він зазначив, що в листопаді, після закінчення прибирання цукрового буряка, Україна і Росія детально обговорять питання надання квот на експорт цукру.

"Ми хочемо почати зі 100 тисяч (тонн - УНІАН) наступного року, щоб довести цю квоту в майбутньому до 500 тис. тонн", - сказав С.МЕЛЬНИК.

Нагадаємо, у Міністерстві аграрної політики очікують, що в поточному році Україна самостійно забезпечить потреби країни в цукрові з буряка нинішнього урожаю.

За словами першого заступника міністра аграрної політики Сергія МЕЛЬНИКА, на сьогодні врожайність складає 300 ц/га. Цукрового буряка в поточному році планують зібрати понад 15 млн. тонн, і після переробки можна буде розраховувати на понад 2 млн. тонн цукру.

Довідка УНІАН. У 2009 році в Україні урожай цукрового буряка склав 10 млн. тонн. Виробництво бурякового цукру з буряка урожаю 2009 року склало 1,267 млн. тонн. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюють у 2 млн. тонн.