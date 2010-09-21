МінАП має намір імпортувати вершкове масло

Міністерство аграрної політики України вивчає можливість імпортних постачань сухого молока і вершкового масла, якщо в цьому виникне необхідність.

Про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник міністра аграрної політики Сергій МЕЛЬНИК.

"Сьогодні є пропозиції підприємців, були переговори з Європейською бізнес-асоціацією в частини можливості закупівлі сухого молока, масла, щоб уникнути зростання цін на ці продукти", - сказав С. МЕЛЬНИК.

Він уточнив, що закупівлі можливі в Білорусі і Польщі за прийнятними цінами.

"Усе залежатиме від попиту на ринку. За попередніми підрахунками, щоб уникнути стрибків цін і провокацій дефіциту, потрібно буде близько 20 тис. тонн масла вершкового і 17 тис. тонн сухого молока купити, що дозволить забезпечити баланс споживання", - сказав заступник міністра.

При цьому він підкреслив, що ці об`єми будуть "страхувальними", оскільки сьогодні є підстави сподіватися, що вдасться забезпечити внутрішній ринок вітчизняною продукцією.