Аграрії Тернопільщини приступили до збору сої, соняшника та кукурудзи

Аграрії Тернопільської області приступили до прибирання сої, соняшника та кукурудзи.

Про це повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Андрій ХОМА на сьогоднішній нараді, присвяченій ходу сільськогосподарських робіт.

Він зазначив, що сою обмолотили на площі 1,1 тис. га (4%), намолотили 1,9 тис. т зерна при середній врожайності 18 ц/га.

Прибирати соняшник, за словами А. ХОМИ, почали лише господарства трьох районів. Там обмолотили 1 тис. га (8%), намолотили 0,9 тис. т при врожайності 9,5 ц/га.

Кукурудза прибрана на площі 1,1 тис. га (2%), намолотили 5,5 тис. т, середня врожайність - 51 ц/га.

Начальник управління також повідомив, що гречку прибрано на площі 2,9 тис. га (34%), намолотили 2,6 тис. т зерна при середній врожайності 9,2 ц/га. Найвища врожайність гречки в Гусятинському районі - 12,2 ц/га та Тернопільському - 12,1 ц/га.

Цукровий буряк викопаний на площі 10,8 тис. га (21%), накопано 327,1 тис. т, середня врожайність складає 301,5 ц/га. Найвища врожайність солодкого коріння, за даними А. ХОМИ, у господарств Бучацького району - 370 ц/га, Збаразького - 330 ц/га Тернопільського - 328,5 ц/га. Ще не приступили до прибирання цукрового буряка господарства Заліщицького, Зборівського, Монастирського та Підгаєцького районів.