Уряд Росії сформує комісію з продовольчих цін

Урядова комісія з продовольчих цін буде сформована цього тижня, повідомив перший віце-прем`єр Віктор Зубков на нараді з проблем АПК, повідомляє РІА Новини.

"Зараз формується урядова комісія з врегулювання цін на ринку продовольства. Цього тижня формування закінчиться", - сказав Зубков.

Він нагадав також, що раніше була створена робоча група, яка нині проводить моніторинг ситуації. "Сьогодні по м`ясу обстановка стабільна ціни на яловичину, свинину і птицю стабільні", - підкреслив перший віце-прем`єр.

"Щодо цукру, сьогодні працюють 40 заводів, які переробляють власну продукцію", - сказав він. "Проте багато районів постраждали, і ми завозитимемо більше цукру-сирцю", - додав Зубков.

"Митно-тарифна політика, яка прийнята, і параметри, закладені в митних зборах, дозволять нам тримати ціни на ринку цукру", - запевнив перший віце-прем`єр.