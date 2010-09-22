В Україні вже зібрано понад 84% врожаю зернових

На сьогоднішній день в Україні зібрано понад 84% ранніх зернових і зернобобових, включаючи кукурудзу.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики України Сергій МЕЛЬНИК, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України.

«Ми очікуємо врожайність зерна приблизно 38 млн. тонн, можливо, навіть буде більше, але зараз прогнозований на такому рівні», – сказав С.МЕЛЬНИК.

При цьому він зазначив, що вже майже 3 млн. тонн зерна експортовано, в основному це пшениця, ячмінь і частково кукурудза.