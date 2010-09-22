В Україні сівбу озимих буде завершено до 10 жовтня

В Україні сівбу озимих культур буде завершено до 10 жовтня.

Про це заявив в Кременчуку журналістам заступник міністра аграрної політики Ігор ЯКУБОВИЧ.

«Посів озимих закінчимо в оптимальні терміни – до 10 жовтня. Сьогодні вже на 90% посіяли в південних областях, на 50% у Полтавській області», - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що в країні цього року озимими буде засіяно 9 млн. га площ, що на 900 тис. га більше, ніж восени 2009 року.

«Ми засіємо 9 млн. га землі. Це озимі й на зерно. Це й пшениця, й кукурудза, й інші культури», - сказав І.ЯКУБОВИЧ.