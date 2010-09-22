Львівський холодокомбінат почав випуск вареників і пельменів під ТМ «Лімо»

ВАТ «Львівський холодокомбінат» почало випуск вареників і пельменів під ТМ «Лімо». Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, для виробництва пельменів і вареників купили високотехнологічну лінію “Domioni” (Італія). Водночас, м`ясо для пельменів використовують тільки вітчизняного виробництва з Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.

Пельмені «Лімо» (вагою 400 і 900 г) виготовляють чотирьох видів: «Сибірські», «З свининою та яловичиною», «Курячі», «Домашні».

Вареники «Лімо» (400 і 900 г) будуть восьми видів. Сьогодні можна купити вареники «З картоплею». Незабаром з`являться ще декілька видів: «З картоплею та цибулею», «Мисливські з картоплею і грибами», «Ніжні з сиром», «Смачні з сиром і родзинками», «Класичні з м`ясом», «З капустою», «З квашеною капустою».

У компанії відзначають, що вареники і пельмені випускатимуть як машинної, так і ручної роботи.

Пельмені та вареники «Лімо» реалізуватимуть на території України. До кінця 2010 року планують реалізувати 750 т заморожених напівфабрикатів, а впродовж 2011 року — 2500 т.

За осінньо-зимовий період 2010 року компанія має намір зайняти 7% українського ринку вареників і пельменів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Львівський холодокомбінат» засноване в 1995 році. Компанія займається виробництвом і реалізацією морозива під торговою маркою «Лімо». Асортимент морозива налічує близько 90 видів продукції.

На сьогоднішній день компанія входить в п`ятірку лідерів виробників морозива. Виробничі потужності холодокомбінату складають 15 тис. т. морозива в рік.

У 2009 році холодокомбінат виготовив 9 тис. т морозива. У 2010 році компанія планує виготовити 10,5 тис. т. морозива.