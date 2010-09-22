У Вінницькій області цукрозаводи виробили 40 тис. тонн цукру, 12,5% квоти

Цукрові заводи Вінницької області виробили трохи більше 40 тис. тонн цукру з цукрового буряка, що складає 12,5% квоти, яку одержала область.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у Вінницькій області працює 11 цукрових заводів, ще два – заготовлюють сировину і будуть запущені днями, один завод ще не приступив до заготівлы сировини.

Крім того, планується зібрати 2,7 млн. тонн цукрового буряка.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році у Вінницькій області цукровий буряк перероблятимуть 14 цукрових заводів, в сезоні 2010 року планується виробити 321 тис. тонн цукру.

У сезоні цукроваріння 2009 року у Вінницькый області працювало 9 цукрових заводів (квоту одержали 11), які виробили 205,139 тис. тонн цукру.