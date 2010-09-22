Аграрний фонд реалізував Житомирщині 500 тонн борошна

Аграрний фонд, станом на 15 вересня ц.р., вже реалізував хлібопекарським підприємствам Житомирської області 500 тонн борошна за цінами, на 15-23% нижче ринкових.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської обласної держадміністрації.

Уточнюється, що реалізація пшеничної муки з Аграрного фонду здійснюється з держпідприємства "Черняхівський КХП" Черняхівського району, а житньої - з ТОВ "Житниця" (р. Новоград-Волинський).

Названі заходи проведені з метою утримати в регіоні ціни на хліб і хлібобулочні вироби, які останнім часом дещо зросли.

Нагадаємо, у серпні ц.р. підвищили на 4-14% ціни на масові сорти хліба ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», ЗАТ «Бердичівський хлібозавод», ВАТ «Овруцький хлібозавод», ВАТ « Коростенський хлібозавод».