"Алеф-Віналь" планує зменшити збір винограду

ЗАТ «Алеф-Віналь» (Дніпропетровська область) в поточному році планує зменшити збір винограду на 25% або на 2 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним торішнім показником, – до 6 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції в Криму заявив директор департаменту маркетингу компанії Анатолій КОГАН.

За його словами, збір винограду зменшено у зв’язку зі значними залишками вина на складах.

«Ми пізно домоглися і ввели мінімальні роздрібні ціни на вино. 52% українського ринку вже складав шмурдяк в тетрапаках і пляшках по 5-10 грн, який заполонив полиці магазинів», - пояснив А.КОГАН.

Як повідомляв УНІАН, «Алеф-Віналь» в 2010 році посадило 70 га виноградників, довівши їх площі до 1590 га. Сьогодні у компанії 1040 га плодоносних і 550 га молодих виноградників.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Алеф-Віналь» (м. Дніпропетровськ) створене в 1999 році.

Продукція компанії: вино ТМ «Золота Амфора», вино ТМ «Golden amphora», коньяк ТМ «Клінков» і ТМ «Жан Жак», горілка ТМ «Горілка Українка» і ТМ «Хельсінки».