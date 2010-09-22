У Миколаївській області сільгоспвиробництво зросло на 1,5%

У Миколаївській області загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства за січень-серпень 2010 року збільшився на 1,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, зокрема, в господарствах населення області обсяг сільгоспвиробництва збільшився на 4,6%, а в аграрних підприємствах – зменшився на 2%.

Загальний обсяг продукції, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами області, за звітний період зменшився на 1,1%, зокрема, продукції рослинництва – на 2,9%, продукції тваринництва – зріс на 9,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами усіма каналами реалізації за 8 місяців ц.р. зросли на 25,8%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зокрема, на продукцію рослинництва – на 29,5%, на продукцію тваринництва – на 5%.