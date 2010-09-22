Янукович переконаний, що Україна може зробити значний внесок у подолання голоду в світі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює переконання, що Україна може стати вагомим чинником у подоланні однієї з глобальних проблем людства - голоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави заявив сьогодні у виступі на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН Високого рівня, присвяченому прогресу у досягненні Цілей розвитку, визначених у Декларації Тисячоліття Організації Об’єднаних Націй.

«Ми готові й надалі бути надійним партнером міжнародної спільноти у розв’язанні глобальних проблем з реалізації Цілей розвитку Тисячоліття», - наголосив Президент України.

За його словами, українська влада відповідально ставиться до загроз світової продовольчої кризи. Глава держави нагадав, що у минулому році Україна вперше стала донором Всесвітньої продовольчої програми ООН.

«Переконаний, що у найближчій перспективі завдяки потужному потенціалу свого сільського господарства наша країна може стати важливим елементом глобальних зусиль у подоланні голоду у низці регіонів світу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент у зв’язку з цим зауважив, що попри труднощі фінансового характеру, цього року Україна змогла закумулювати ресурси і через ООН зреагувати на надзвичайну ситуацію: надати допомогу народу Гаїті, що постраждав внаслідок потужного землетрусу.

«Допомога країнам, які потрапили у скруту, є нашою традиційною і постійною практикою на двосторонньому рівні», - запевнив представників міжнародного співтовариства Президент України.