Азаров: Кабмін стимулюватиме збільшення поголів’я ВРХ

Уряд України має намір вживати заходи для стимулювання збільшення поголів'я великої рогатої худоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю Першому національному телеканалу заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Я думаю, що ми введемо систему, за якою кожен власник теляти або корови отримуватиме субсидію до тих пір, поки це теля не стане коровою і не даватиме молоко", - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що ефект від такого заходу буде через 3-5 років - коли зросте поголів'я.