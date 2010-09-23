Азаров: Кабмін стимулюватиме збільшення поголів’я ВРХ
11:18, 23 вересня 2010Агро
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Уряд України має намір вживати заходи для стимулювання збільшення поголів'я великої рогатої худоби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю Першому національному телеканалу заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
"Я думаю, що ми введемо систему, за якою кожен власник теляти або корови отримуватиме субсидію до тих пір, поки це теля не стане коровою і не даватиме молоко", - заявив М.АЗАРОВ.
При цьому він зазначив, що ефект від такого заходу буде через 3-5 років - коли зросте поголів'я.
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