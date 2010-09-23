Рівненська ОДА просить Азарова додатково виділити пекарям дешеве борошно

Голова Рівненської обласної держадміністрації Василь БЕРТАШ надіслав лист прем'єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ з проханням виділити додатково із запасів Аграрного фонду борошно для пекарів області з метою недопущення стрибка цін на хліб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, голова області просить щомісячно виділяти із запасів фонду по 400 тонн борошна для забезпечення в області стабільної ціни на хліб і недопущення його подорожчання.

Таке ж прохання керівник виконавчої влади області скерував і віце-прем'єр-міністрові Віктору СЛАУТІ.

За інформацією прес-служби, керівництво ОДА підписало меморандум з основними виробниками хліба в області, у якому зазначено, що влада і пекарі спільно стежитимуть за тим, щоб не допустити подорожчання соціальних сортів хліба.

Документом, зокрема, передбачено, що ціни на масові сорти не ростимуть, і в той же час виробники не відчуватимуть дефіциту сировини.

Меморандум з обласною владою підписали 7 основних виробників хліба в області, які вже отримують борошно на чверть дешевше. Між ними щомісячно розподіляють 640 тонн пшеничної і 200 тонн житньої сировини з Аграрного фонду. Проте, як стверджують виробники, пільгового борошна для випічки масових сортів хліба потрібне більше.