У Тернопільській області реалізація худоби та птиці збільшилася

У Тернопільській області у січні-серпні цього року реалізація худоби і птиці, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, збільшилася на 21,5% - до 7,85 тис. т.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, зокрема, реалізація великої рогатої худоби збільшилася на 13,4% - до 2,35 тис. т, свиней - на 48,4% - до 4,8 тис. т, у той же час, реалізація птиці зменшилася на 39,4% - до 684 т.

Об'єми реалізації молока виросли на 3,6% - до 21,1 тыс. т. яєць - на 1,4% - до 68,6 млн. шт.

Молоко аграрні підприємства в середньому продавали по 2,83 тис. грн./т (на 52,5% дорожче, порівняно з січнем-серпнем 2009 року), яйця - по 405,7 грн. за 1 тис. штук (на 16,3% дорожче). Тонну свинини в січні-серпні в середньому реалізували за 11,76 тис. грн. (на 21,3% дешевше, порівняно з середньою ціною січня-серпня минулого року), тонну м'яса ВРХ - за 9,3 тис. грн. (+9,8%), тонну м'яса птиці - за 7,052 тис. грн. (+0,5%).