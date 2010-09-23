У Тернопільській області виробництво сільгосппродукції зменшилося

У Тернопільській області в січні-серпні 2010 року обсяги виробництва продукції сільського господарства порівняно з січнем-серпнем 2009 року зменшилися на 11,3%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в обласному управлінні статистики.

Зокрема, у сільськогосподарських підприємствах обсяги виробництва зменшилися на 26,7%, у господарствах населення - на 1,9%.

Загальний об'єм реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власної продукції за січень-серпень 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 13,7%, зокрема продукції рослинництва - на 21,6%, а продукції тваринництва - збільшився на 26,2%.