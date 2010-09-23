У Тернопільській області бракує для посіву насіння озимого жита

У Тернопільській області не вистачає для посіву насіння озимого жита.

Як повідомив кореспондента УНІАН начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Андрій ХОМА, цього насіння нині є 68% від потреби.

При цьому він зазначив, що в цілому господарства області забезпечені кондиційним насінням озимих зернових культур на 111% до потреби. За даними А. ХОМИ, вже куплено 1,2 тис. т насіння, у тому числі озимої пшениці - 0,9 тис. т, ячменю - 0,1 тис. т, жита - 0,2 тис. т.

На сьогодні озимина посіяна на 17,2 тис. га (9% від запланованого), у тому числі озима пшениця - 14,5 тис. га, ячмінь - 1,8 тис. га, жито - 0,9 тис. га.

Найбільше посіяно в господарствах Монастирського району - 20% запланованих площ.