У Херсонській області реалізація сільгосппродуктів на ринках виросла
13:15, 23 вересня 2010Агро
0
У Херсонській області продаж сільськогосподарських продуктів на ринках за січень-серпень поточного року порівняно з даними за аналогічний період минулого року збільшилася на 24,8%.
Як повідомили кореспондента УНІАН в Головному управлінні і статистики в Херсонській області, при цьому продукти тваринництва за вказаний період поточного року подешевшали на 8,5% при зростанні продажів на 28,6%.
Продаж продуктів рослинництва зменшився на 10,5% при зростанні цін на 20,4%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter