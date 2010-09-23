У Херсонській області реалізація сільгосппродуктів на ринках виросла

У Херсонській області продаж сільськогосподарських продуктів на ринках за січень-серпень поточного року порівняно з даними за аналогічний період минулого року збільшилася на 24,8%.

Як повідомили кореспондента УНІАН в Головному управлінні і статистики в Херсонській області, при цьому продукти тваринництва за вказаний період поточного року подешевшали на 8,5% при зростанні продажів на 28,6%.

Продаж продуктів рослинництва зменшився на 10,5% при зростанні цін на 20,4%.