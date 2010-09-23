Ціни на м’ясо в Україні у другій половині вересня виросли на 3-5 грн/кг - УКАБ

У другій половині вересня цього року ціни на м'ясо в Україні збільшилися на 3-5 грн./кг залежно від регіону і виду м'яса. Про це УНІАН повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Таке зростання вартості обумовлене, передусім, подорожчанням худоби у живій вазі, що пов'язано з використанням для відгодівлі фуражу, придбаного вже за підвищеними цінами, вважає виконавчий директор УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

За її словами, найпомітніше подорожчала яловичина, це пов'язано зі скороченням поголів'я худоби і пропозиції її на забій, а так само відсутністю конкуренції з боку імпортерів. Так, за даними моніторингу ринку м'яса і м'ясопродуктів УКАБ, на 21 вересня за биків понад 400 кг вже платили 14,5-15 грн./кг, тоді як на початок вересня ціни не перевищували 13 грн./кг. Яловичина вищого сорту на 21 вересня подорожчала до 47 грн./кг з 42 грн./кг (гуртова ціна) на початок місяця.

Менш помітно змінилися ціни на ринку свинини, чому сприяло введення імпорту напівтуш з Європи за ціною 23-24 грн./кг (категорія Е), аналогічна українська свинина досягає в ціні 33 грн./кг. Імпортна сировина дозволила припинити зростання цін на українську свинину, вважає Є. СВЯТКІВСЬКА, але збільшення виробничої собівартості спричинить як перегляд цін, так і зниження темпів зростання поголів'я свиней.