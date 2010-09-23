Податківці вилучили партію тютюну з Британських Вірджинських островів з акцизами України

У рамках операції "Щит" співробітники податкової міліції Закарпаття разом з митниками запобігли черговій спробі незаконного переміщення на територію України продукції підакцизної категорії.

Як повідомили УИНАН в прес-службі ДПА, у ході спецзаходів податківці звернули увагу на партію тютюну іноземного виробництва для куріння через кальян, яка прибула поїздом на станцію "Чоп-Залізничний". Згідно з супровідними документами вантаж, відправником якого фігурувала фірма з Британських островів Вірджинії, слідував транзитом через територію нашої держави в сусідню Молдову.

Проте митники виявили, що тютюнова продукція була чомусь маркована написами - "призначено для реалізації на території України" - з вказанням назви конкретної української фірми-реалізатора. Також упаковки з тютюном були обклеєні марками акцизного збору України, отриманими одним з підприємств південного регіону. Це повністю підтвердило підозри податківців і митників, що вантаж жодним чином не збирався покидати митну територію нашої держави.

Контрабандна тютюнова продукція вартістю понад напівмільйона гривень вилучена.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї незаконної угоди.

У цілому, за результатами 2,8 тисяч перевірок, проведених під час операції "Щит", виявлено 1,7 тис. фактів порушень законодавства України, за якими 153 матеріали передано в митні органи, 139 - спрямовані до суду, 188 - передані в інші правоохоронні органи. Вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 621,7 млн грн..