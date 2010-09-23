У Дніпропетровській області поголів’я ВРХ скоротилося на 4,3%

У Дніпропетровській області за січень-серпень 2010 р. поголів'я великої рогатої худоби скоротилося порівняно з січнем-серпнем 2009 р. на 4,3%, поголів'я свиней зросло на 7,5%.

Про це сказано у повідомленні Головного управління статистики в області, переданому УНІАН.

На 1 вересня в усіх категоріях тваринницьких господарств було 179,5 тис. голів ВРХ. З них корів - 84 тис. голів, що на 5,4% менше, ніж на 1 вересня 2009 р.

Поголів'я свиней протягом 8 місяців 2010 р. зросло на 7,5% - до 560,2 тис. голів.

За 8 місяців в області поголів'я кіз і овець збільшилося на 0,8% - до 83,1 тис. голів.

За вказаний період поголів'я птиці залишилося на рівні показника 8 місяців 2009 р. - 18,6 млн. голів.

78,4% загальної кількості ВРХ, 81% кіз і овець, 25,6% свиней і 33,7% птиці усіх видів є в особистих господарствах населення Дніпропетровської області.