Рада міністрів Криму підписала меморандум з виробниками і магазинами про ціни на хліб

Рада міністрів Криму, виробники хлібобулочних виробів і суб`єкти роздрібної торгівлі підписали меморандум про взаєморозуміння з питань формування ціни на хліб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

Разом з главою Радміну автономії Василем ДЖАРТИ підписи під документом поставили керівники найбільшого в регіоні хлібобулочного підприємства «Кримхліб», споживчі мережі «Кримспоживсоюз», мережі супермаркетів «Фуршет», ряд інших підприємств.

Згідно з меморандумом, виробники хлібобулочних виробів зобов`язалися не допускати необґрунтованого зростання оптових цін на хліб масових сортів, гарантувати його належну якість і збереження обсягів поставок у роздрібну мережу.

Суб`єкти роздрібної торгівлі узяли на себе зобов`язання встановлювати на всі види хліба торгову надбавку в розмірі не вище 10% від оптової ціни і не допускати скорочення обсягів реалізації масових сортів хліба.

Виконавча влада Криму узяла на себе координацію цих дій, забезпечення взаємодії виробників і роздрібних торгових мереж.