МАУ в жовтні почне виконувати чартерні рейси з Луганська до Єгипту
16:45, 23 вересня 2010Агро
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У осінньо-зимовий сезон 2010-2011 рр. авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» починає виконання чартерних рейсів з Луганська на курорти Єгипту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАУ.
Згідно з повідомленням, чартерна програма виконуватиметься в співпраці з компанією «Пегас Турістік».
Рейси між Луганськом і Хургадою виконуватимуться у суботу, починаючи з 9 жовтня 2010 року. З 22 жовтня 2010 року в розкладі МАУ також з`являться рейси між Луганськом і Табою, які виконуватимуться у п`ятницю.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія.
Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».
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