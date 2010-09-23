МАУ в жовтні почне виконувати чартерні рейси з Луганська до Єгипту

У осінньо-зимовий сезон 2010-2011 рр. авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» починає виконання чартерних рейсів з Луганська на курорти Єгипту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАУ.

Згідно з повідомленням, чартерна програма виконуватиметься в співпраці з компанією «Пегас Турістік».

Рейси між Луганськом і Хургадою виконуватимуться у суботу, починаючи з 9 жовтня 2010 року. З 22 жовтня 2010 року в розкладі МАУ також з`являться рейси між Луганськом і Табою, які виконуватимуться у п`ятницю.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».