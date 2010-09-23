ВР схвалила законопроект щодо декларування підприємствами залишків цукру

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Як передає кореспондент УНІАН, даний законопроект підтримали 236 народних депутатів із 415, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено включити до чинного закону поняття "декларування залишків цукру" - надання суб`єктами підприємницької діяльності декларацій про наявні обсяги цукру, який знаходиться у їх власності.

Відповідно до документа, декларування планується визнати обов’язковим для всіх суб`єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності. При цьому порядок декларування залишків цукру визначатиметься Кабінетом міністрів України.

Законопроектом також передбачено, що відомості про суб`єктів підприємницької діяльності та обсяги цукру, зазначені в декларації, мають бути конфіденційною інформацією, а суб`єкти підприємницької діяльності - нести відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації.

Проект закону також містить норму, відповідно до якої у разі неподання або несвоєчасного подання декларації про обсяг цукру, що перебуває у власності суб`єкта підприємницької діяльності, чи включення до декларації неповних або недостовірних даних з суб’єкта підприємницької діяльності стягуватиметься штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.