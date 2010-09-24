Азаров розкритикував Одеську ОДА

Уряд стурбований значним падінням обсягів сільськогосподарського виробництва і машинобудівного комплексу - ключових галузей економіки Одеської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у четвер на нараді в облдержадміністрації прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"За січень-серпень поточного року виробництво свинини в регіоні впало у 2,4 разу, муки - на 21%, кисломолочних продуктів - на 13% - заявив голова уряду і зажадав пояснення від керівництва агропромислового комплексу. Коли з'ясувалося, що віце-губернатор хворіє, заявив, що при такому падінні виробництва керівникові агропромкомплекса області слід було піти у відставку.

Як зазначив М. АЗАРОВ, спостерігається зниження виробничих показників і в машинобудівній галузі регіону. "Якщо в цілому по Україні ця галузь розвивається цілком позитивно, то конкретно про Одеську область такого сказати не можна: спад відповідних показників в регіоні склав 15%, тоді як по Україні спостерігається зростання виробництва на 33% ", - сказав голова уряду.

Прем'єр-міністр порадив чиновникам "не заважати тим підприємствам, які хочуть працювати" і закріпити відповідальних співробітників для контролю "за підприємствами, які працюють незадовільно".

Прем'єр-міністр також пригрозив звільненнями першому заступникові губернатора Одеської області Наталії ЧЕГОДАРЬ, якщо протягом місяця не буде удвічі скорочена заборгованість з зарплати у розмірі 46 млн працівникам підприємств області. І узяв зобов'язання з начальника Одеської ДПА Олександра ЧЕРНОБАЯ ліквідовувати до 15 грудня заборгованості по сплаті податків, які в регіоні виросли на 31% і склали 48 млн грн. "Або Олександр ЧЕРНОБАЙ зуміє ліквідовувати заборгованість з податку на землю в 42 млн. грн., або заява на звільнення за власним бажанням як подяка", - сказав прем'єр-міністр.

У свою чергу, за словами М. АЗАРОВА, уряд зобов'язався сприяти у вирішенні найбільш складних проблем, підсумував прем'єр-міністр, і контролюватиме хід їх вирішення.