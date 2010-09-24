Аграрії зібрали вже 33,5 млн. тонн зерна – МінАП

16:42, 24 вересня 2010
Агро
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За оперативними даними, на 24 вересня українські аграрії обмолотили 12,9 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (88% від плану) і намолотили 33,5 млн. тонн зерна.

Такі дані надали УНІАН у Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляється, що середня врожайність становить 25,9 ц/га.

За інформацією міністерства, на сьогодні гречка обмолочена з площі 164 тис. га (79%), намолочено 137 тис. тонн зерна, середня врожайність – 8,4 ц/га. Просо обмолочене на площі 80 тис. га (95%), намолочено 123 тис. тонн зерна, середня врожайність – 15,4 ц/га. Кукурудза на зерно зібрана з площі 1 млн. га (39%), одержано 4,2 млн. тонн зерна, середня врожайність – 40,3 ц/га.

Крім того, соняшник зібраний з площі 2,3 млн. га (52%), одержано 3,6 млн. тонн насіння, середня врожайність – 15,4 ц/га.

Цукровий буряк зібраний з площі 111 тис. га (22%), накопано 3,5 млн. тонн коренеплодів, середня врожайність – 310 ц/га.

Соя зібрана з площі 341 тис. га (32%), одержано 523 тис. тонн насіння, середня врожайність – 15,3 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України понизило прогноз валового збору зернових у поточному році до 38,6 млн. тонн.

За інформацією начальника департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики Анатолія РОЗГОНА, у поточному маркетинговому році, за уточненими оцінками МінАП, загальна пропозиція зерна (включаючи перехідні запаси) становитиме 44,7 млн. тонн проти раніше прогнозованих 50 млн. тонн.

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