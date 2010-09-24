Аграрії засіяли озимими 40% запланованих площ
17:55, 24 вересня 2010Агро
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За оперативними даними, на 24 вересня п.р. в Україні озимі зернові засіяні на площі 3,388 млн. га, що становить 40% прогнозу (8,6 млн. га).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики України.
Згідно з повідомленням, з них на зерно засіяно 3,36 млн. га, що становить 40% прогнозу (8,5 млн. га).
Крім того, озимий ріпак посіяно на площі 948 тис. га, що становить 77% прогнозу (1,2 млн. га).
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