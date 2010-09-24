Аграрії засіяли озимими 40% запланованих площ

За оперативними даними, на 24 вересня п.р. в Україні озимі зернові засіяні на площі 3,388 млн. га, що становить 40% прогнозу (8,6 млн. га).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики України.

Згідно з повідомленням, з них на зерно засіяно 3,36 млн. га, що становить 40% прогнозу (8,5 млн. га).

Крім того, озимий ріпак посіяно на площі 948 тис. га, що становить 77% прогнозу (1,2 млн. га).