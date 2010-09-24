Аграрії України посіяли менше від половини запланованих озимих – Козаченко

На сьогодні аграрії України посіяли менше від половини запланованих озимих.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів Леонід КОЗАЧЕНКО.

«Ми не посіяли навіть половини озимих на сьогодні, хоча повинні були посіяти вже, мінімум, 70%. Не сіють тому, що немає грошей. Ніхто не хоче продавати зерно удвічі дешевше», - зазначив він.

Л.КОЗАЧЕНКО повідомив, що зернотрейдери відмовили держрезерву в постачаннях зерна за неринковими цінами (Держрезерв просив продати зерно на 30% нижче за ринкові ціни) і додав, що найближчим часом можна очікувати відновлення експорту зерна.

«Найближчим часом, я думаю, всі зрозуміють, що не посіяти – це закласти собі атомну бомбу наступного року, я думаю, що експорт «відпустять», ціни вирівняються.» - сказав Л.КОЗАЧЕНКО.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Українська зернова асоціація (УЗА) направила відкрите звернення до голови Державної митної служби України Ігоря КАЛЕТНИКА із закликом суворо дотримуватися норм чинного законодавства у питанні проведення митного огляду зерна, що експортувалося, і утриматися від безпідставних звинувачень експортерів.