Завтра в Україні збережеться суха, тепла погода

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у карпатському регіоні вдень короткочасні дощі, окремі грози.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 5-10°, у південній частині та на Закарпатті 11-16°; вдень 19-24°, на півдні місцями до 27°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

У Київській області у неділю опади не очікуються, вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 19-23°, у Дніпрі біля Києва 16°.