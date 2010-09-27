Казахстан вводить заборону на експорт рослинних олій та гречки

Уряд Казахстану прийняв рішення про введення заборони на експорт рослинних олій і гречаної крупи, повідомив у понеділок на засіданні уряду в Астані голова Мінсільгоспу республіки Акилбек Курішбаєв.

"Пропрацювали питання про введення тимчасової заборони на вивезення за межі республіки усіх видів рослинних олій, а також насіння олійних культур за винятком льону і рапсу", - сказав він.

Зі свого боку міністр економічного розвитку і торгівлі Жанар Айтжанова додала, що "розроблені проекти урядових рішень, якими передбачаються (..) введення тимчасової заборони на вивезення насіння для виробництва рослинних олій і гречаної крупи".

Айтжанова пояснила такі заходи тим, що "зниження валового збору олійних культур в основних країнах-експортерах може стати передумовою для відтоку сировини і виникнення дефіциту і, відповідно, зростання цін на готову продукцію".

"Вже зараз російські трейдери на корню купують зерно гречки і олійних культур, тому просимо міністерство економічного розвитку і торгівлі до кінця цього тижня внести відповідний проект постанови про заборону вивезення культур і відповідної продукції", - пояснив Курішбаєв.

"Ми вводитимемо заборону і адмініструватимемо це через прикордонну службу", - додав у свою чергу перший віце-прем'єр-міністр Умірзак Шукеєв.

За даними маркетингової компанії "КазАгромаркетинг", у ряді регіонів Казахстану з серпня спостерігається збільшення роздрібних цін на гречану крупу, в середньому по республіці підвищення цін до 48,5%.

При цьому споживання гречаної крупи в Казахстані невисоке: у середньому близько 11 тисяч тонн при максимальній нормі споживання у 32 тисячі тонн, передає РІА Новини.