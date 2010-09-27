«Російський стандарт» має намір вийти на український ринок

Російський мільярдер Рустам Таріко, власник бренду "Російський стандарт", має намір розширити свій бізнес виходом на український ринок, повідомив Р. Таріко агентству Bloomberg.

Крім того, він заявив, що "Російський стандарт" розглядає можливість запуску виробництва віскі. Як повідомив Р. Таріко, компанія може купити конкуруючих виробників алкоголю найближчим часом.

Рустам Таріко входить до числа найбагатших людей Росії та світу. Згідно з рейтингом журналу Forbes за 2010 рік він займає 47-е місце в списку 100 найбагатших людей Росії.